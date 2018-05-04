Stream-park.ru
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с 9:00 до 20:00 ежедневно

Организация
онлайн-трансляций

на мероприятии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах
  • От 1 до 16 камер в формате HD и 4K
  • Подготовка проекта за 1 день
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Онлайн-трансляции мероприятий

У нас можно заказать онлайн-трансляцию на мероприятии различного формата: конференции, конгрессы и форумы, спортивные мероприятия, концерты и фестивали.

Делаем как классические трансляции на 2-3 камеры, так и сложные проекты с большим подготовительным периодом и использованием специализированного оборудования: операторские краны и тележки, экшен-камеры, беспроводные камеры, квадрокоптеры и многое другое.

Работаем с 2015 года и реализовали более 450 проектов.
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Проект ВПетербургеМожноВсе
Трансляция открытого интервью с Алексеем Германом-младшим

Проведение телемостов

Соединение двух и более локаций в телемост.

С минимальной задержкой и в высоком качестве свяжем несколько локаций аудио и видеосвязью. Делаем проекты с выездом съемочной группы и подключаем удаленных спикеров с использованием местного оборудования.

Один из последних проектов с телемостами - трансляция «Ночь Выборов», в рамках которого депутаты госдумы провели теледебаты между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Телемост Москва - СПб
Телемост между Санкт-Петербургом и Москвой, в рамках проекта «Ночь Выборов»

Аренда студии для трансляции

Студия для съемок и прямых трансляций в Москве.

Белая циклорама 400м2, возможна покраска в другие цвета (в том числе под хромакей), застройка декорациями. Зона для грима, костюмерной, зона отдыха, закрытое помещение для размещения ПТС. Общая площадь 1000м2.

Интернет-канал 100 мегабит с резервированием. Фермы опускаются.

Можно арендовать съемочный павильон под проект, либо заказать студийную трансляцию под ключ.

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Презентация автомобилей BMW

Аренда ПТС и оборудования для трансляции

Предлагаем ПТС для онлайн-трансляции в аренду. Мобильные комплекты на 1 камеру, варианты на базе Blackmagic от 2 до 16 камер. Все собирается индивидуально под задачу клиента.

Отдельно можно арендовать видеомикшеры, видеосендер для трансляции через LTE сети и многое другое.

Оборудование выдаем с обслуживанием или под залог.

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ПТС Blackmagic
ПТС на базе видеомикшера Blackmagic ATEM Pro

Онлайн-мероприятия

Новый формат трансляций с удаленным подключением ведущего и спикеров, интерактивом со зрителями, стильным оформлением эфира. Лучшее решение в условиях изоляции.

Основные преимущества перед сервисами вроде Zoom в качестве вещания, единой стилистике оформления, решении всех технических вопросов на этапе подготовки. Все работы проводятся удаленно.

Поможем участнику хорошо выглядеть в кадре: выстроить композицию, подберем одежду, фон и правильное расположение с учетом дневного и искусственного освещения.

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онлайн-мероприятие
Онлайн-конференция Science Bar Hopping

Возможности в прямом эфире

  • Адаптивный интерфейс плейеера,
    просмотр на любом устройстве
  • Поддержка скорости от 320 kbs
    для зрителей со слабым интернетом
  • Графическое оформление эфира:
    заставки, подписи, титры
  • Неограниченное количество
    подключенных устройств
  • Закрытые трансляции, доступ
    по электронным билетам
  • Интерактив для зрителей:
    чат, опросы, голосование и пр.
  • Брендированный плейеер
    с вашей айдентикой

Яркие проекты последнего года

парад ВМФ в Североморске
парад ВМФ в Североморске
парад ВМФ в Североморске
парад ВМФ в Североморске

Трансляция парада ВМФ 2020 в Североморске


Парад ВМФ в Североморске, Мурманская область.

11 камер, 3 квадрокоптера DJI Inspire 2, 5 GoPro, 2 Facecast Evacoder, видеосендеры с дальностью до 1800м, более 20 человек на площадке.


Общий охват:

120 000 просмотров
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Трансляция полумарафона Забег.РФ
Трансляция полумарафона Забег.РФ
Трансляция полумарафона Забег.РФ

Проект ЗаБег.РФ

Из 10 городов одновременно. Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск + основное действие в Санкт-Петербурге.

Застройка студии на Дворцовой площади, операторский кран 10 метров, интервью у участников, квадрокоптер, сервер повторов и многое другое. 36 человек задействованных в регионах, 19 человек в СПб.


Общий охват:

184 000 просмотров
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Ночь выборов трансляция
Ночь выборов трансляция
Ночь выборов трансляция

Ночь Выборов

В ночь на 9 сентября в петербургском Artplay прошло мероприятие «Ночь выборов-2019». Событие назвали «закрытой светской афтерпати» губернаторских выборов.

На меропритиятии присутствовали политики, блогеры, политологи и селебрити. В рамках трансляции был реализован телемост с Москвой.

Общий охват по просмотрам:

1 148 500 просмотров
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трансляция Stereoleto
трансляция Stereoleto

Серия трансляций для Билайна с музыкальных фестивалей

LIVE-репортаж с музыкальных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Ведущий перемещался по площадке, рассказывал об активностях в зоне «Билайн» и брал интервью у гостей фестиваля.

Общий охват по просмотрам:

Alfa Future People Snow Edition: 200 000 просмотров
Alfa Future People: 900 000 просмотров
Faces and Laces: 140 000 просмтров
Tinkoff Stereoleto: 140 000 просмотров
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Проект ВПетербургеМожноВсе
Проект ВПетербургеМожноВсе
Проект ВПетербургеМожноВсе
Проект ВПетербургеМожноВсе

Проект #ВПетербургеМожноВсе

Серия открытых интервью с известными людьми. Совместный проект интернет-газеты Бумага, СПбГУ и Билайна.

Общий охват по просмотрам:

Лиза Боярская 78 000 просмотров
Алексей Герман-младший: 48 200 просмотров
Давид Ян 123 600 просмотров
Григорий Сергеев 204 500 просмотров
Андрей Бреслав 126 000 просмотров
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Трансляция фестиваля PetShop Days
Трансляция фестиваля PetShop Days
Трансляция фестиваля PetShop Days

PetShop Days

Трансляция фестиваля домашних животных на Елагином острове.

Выступления блогеров, флеш-моб с мопсами, парад пород и другие активности.

Два дня трансляции, 5 камер на основной площадке и включения с помощью 4G сендера.

Общий охват по просмотрам:

102 000 просмотров
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Презентация BMW

Закрытая презентация двух автомобилей BMW.

3 камеры с операторами, плюс по 2 камеры внутри каждой машины для показа ведущих в салоне и деталей интерфейса.

Общий охват по просмотрам:

12 500 просмотров
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Наша команда

Мы работаем с 2015 года и реализовали более 450 проектов разного масштаба и конфигурации.

У нас нет типовых решений, с каждым заказчиком мы работаем индивидуально исходя из его целей, задач и бюджета проекта.

Все наши сотрудники - профессионалы с опытом работы в индустрии не менее 5 лет.

Обсудить проект Подробнее о нашей команде
https://www.youtube.com/watch?v=wMwpK4ydduo
Используем профессиональное ТВ оборудование

На проектах используем только профессиональное вещательное оборудование, которое отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью.

  • Видеомикшеры Blackmagic и Panasonic
  • Камеры Sony, Ikegami, Blackmagic Ursa
  • Оптика Canon, Carl Zeiss
  • Радиомикрофоны Sennheiser
  • Коммутация CANARE

Интернет-канал всегда резервируется системой бондинга, это гарантирует бесперебойную трансляцию даже в случае полного отключения основного канала.

В нашей презентации более подробно рассказано о оборудовании, которое мы используем в разных конфигурациях.

Заполните форму, и мы отправим Вам презентацию нашей компании
Стоимость проведения онлайн-трансляций

Прямые трансляции - технически сложная услуга, в которой конечная стоимость проекта может изменяться исходя из разных вводных: место проведения мероприятия, комплектация, наличие проводного интернет-канала на площадке, освещение на площадке, время начала монтажа оборудования и многое другое.

Цены, которые указаны на сайте - примерные и могут немного отличаться от фактических как в большую так и меньшую сторону.

При обращении в нашу компанию мы всегда уточняем детали проекта и готовим индивидуальное коммерческое предложение в двух ценовых категориях.

Ориентировочная стоимость проекта «под ключ» в черте города:

  • 1 камера от 18 000 ₽
  • 2 камеры от 30 000 ₽
  • 3 камеры от 58 000 ₽

В стоимость включено все необходимое оборудование, обслуживание, доставка и монтаж/демонтаж.

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Контакты
+7 (499) 281-85-04 (Москва) +7 (812) 501-82-90 (Санкт-Петербург) info@stream-park.ru

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