Организация
онлайн-трансляций
- От 1 до 16 камер в формате HD и 4K
- Подготовка проекта за 1 день
Онлайн-трансляции мероприятий
Делаем как классические трансляции на 2-3 камеры, так и сложные проекты с большим подготовительным периодом и использованием специализированного оборудования: операторские краны и тележки, экшен-камеры, беспроводные камеры, квадрокоптеры и многое другое. Работаем с 2015 года и реализовали более 450 проектов.
Проведение телемостов
Соединение двух и более локаций в телемост.
С минимальной задержкой и в высоком качестве свяжем несколько локаций аудио и видеосвязью. Делаем проекты с выездом съемочной группы и подключаем удаленных спикеров с использованием местного оборудования.
Один из последних проектов с телемостами - трансляция «Ночь Выборов», в рамках которого депутаты госдумы провели теледебаты между Москвой и Санкт-Петербургом.
Аренда студии для трансляции
Студия для съемок и прямых трансляций в Москве.
Белая циклорама 400м2, возможна покраска в другие цвета (в том числе под хромакей), застройка декорациями. Зона для грима, костюмерной, зона отдыха, закрытое помещение для размещения ПТС. Общая площадь 1000м2.
Интернет-канал 100 мегабит с резервированием. Фермы опускаются.
Можно арендовать съемочный павильон под проект, либо заказать студийную трансляцию под ключ.
Аренда ПТС и оборудования для трансляции
Предлагаем ПТС для онлайн-трансляции в аренду. Мобильные комплекты на 1 камеру, варианты на базе Blackmagic от 2 до 16 камер. Все собирается индивидуально под задачу клиента.
Отдельно можно арендовать видеомикшеры, видеосендер для трансляции через LTE сети и многое другое.
Оборудование выдаем с обслуживанием или под залог.
Онлайн-мероприятия
Новый формат трансляций с удаленным подключением ведущего и спикеров, интерактивом со зрителями, стильным оформлением эфира. Лучшее решение в условиях изоляции.
Основные преимущества перед сервисами вроде Zoom в качестве вещания, единой стилистике оформления, решении всех технических вопросов на этапе подготовки. Все работы проводятся удаленно.
Поможем участнику хорошо выглядеть в кадре: выстроить композицию, подберем одежду, фон и правильное расположение с учетом дневного и искусственного освещения.
Возможности в прямом эфире
- Адаптивный интерфейс плейеера,
просмотр на любом устройстве
- Поддержка скорости от 320 kbs
для зрителей со слабым интернетом
- Графическое оформление эфира:
заставки, подписи, титры
- Неограниченное количество
подключенных устройств
- Закрытые трансляции, доступ
по электронным билетам
- Интерактив для зрителей:
чат, опросы, голосование и пр.
- Брендированный плейеер
с вашей айдентикой
Яркие проекты последнего года
Трансляция парада ВМФ 2020 в СевероморскеПарад ВМФ в Североморске, Мурманская область.
11 камер, 3 квадрокоптера DJI Inspire 2, 5 GoPro, 2 Facecast Evacoder, видеосендеры с дальностью до 1800м, более 20 человек на площадке.
Общий охват:120 000 просмотров
Проект ЗаБег.РФ
Из 10 городов одновременно. Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск + основное действие в Санкт-Петербурге.
Застройка студии на Дворцовой площади, операторский кран 10 метров, интервью у участников, квадрокоптер, сервер повторов и многое другое. 36 человек задействованных в регионах, 19 человек в СПб.
Общий охват:184 000 просмотров
Ночь Выборов
В ночь на 9 сентября в петербургском Artplay прошло мероприятие «Ночь выборов-2019». Событие назвали «закрытой светской афтерпати» губернаторских выборов.
На меропритиятии присутствовали политики, блогеры, политологи и селебрити. В рамках трансляции был реализован телемост с Москвой.
Общий охват по просмотрам:1 148 500 просмотров
Серия трансляций для Билайна с музыкальных фестивалей
LIVE-репортаж с музыкальных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Ведущий перемещался по площадке, рассказывал об активностях в зоне «Билайн» и брал интервью у гостей фестиваля.
Общий охват по просмотрам:Alfa Future People Snow Edition: 200 000 просмотров
Alfa Future People: 900 000 просмотров
Faces and Laces: 140 000 просмтров
Tinkoff Stereoleto: 140 000 просмотров
Проект #ВПетербургеМожноВсе
Серия открытых интервью с известными людьми. Совместный проект интернет-газеты Бумага, СПбГУ и Билайна.
Общий охват по просмотрам:Лиза Боярская 78 000 просмотров
Алексей Герман-младший: 48 200 просмотров
Давид Ян 123 600 просмотров
Григорий Сергеев 204 500 просмотров
Андрей Бреслав 126 000 просмотров
PetShop Days
Трансляция фестиваля домашних животных на Елагином острове.
Выступления блогеров, флеш-моб с мопсами, парад пород и другие активности.
Два дня трансляции, 5 камер на основной площадке и включения с помощью 4G сендера.
Общий охват по просмотрам:102 000 просмотров
Презентация BMW
Закрытая презентация двух автомобилей BMW.
3 камеры с операторами, плюс по 2 камеры внутри каждой машины для показа ведущих в салоне и деталей интерфейса.
Общий охват по просмотрам:12 500 просмотров
Мы работаем с 2015 года и реализовали более 450 проектов разного масштаба и конфигурации.
У нас нет типовых решений, с каждым заказчиком мы работаем индивидуально исходя из его целей, задач и бюджета проекта.
Все наши сотрудники - профессионалы с опытом работы в индустрии не менее 5 лет.
На проектах используем только профессиональное вещательное оборудование, которое отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью.
- Видеомикшеры Blackmagic и Panasonic
- Камеры Sony, Ikegami, Blackmagic Ursa
- Оптика Canon, Carl Zeiss
- Радиомикрофоны Sennheiser
- Коммутация CANARE
Интернет-канал всегда резервируется системой бондинга, это гарантирует бесперебойную трансляцию даже в случае полного отключения основного канала.
В нашей презентации более подробно рассказано о оборудовании, которое мы используем в разных конфигурациях.
Прямые трансляции - технически сложная услуга, в которой конечная стоимость проекта может изменяться исходя из разных вводных: место проведения мероприятия, комплектация, наличие проводного интернет-канала на площадке, освещение на площадке, время начала монтажа оборудования и многое другое.
Цены, которые указаны на сайте - примерные и могут немного отличаться от фактических как в большую так и меньшую сторону.
При обращении в нашу компанию мы всегда уточняем детали проекта и готовим индивидуальное коммерческое предложение в двух ценовых категориях.
Ориентировочная стоимость проекта «под ключ» в черте города:
- 1 камера от 18 000 ₽
- 2 камеры от 30 000 ₽
- 3 камеры от 58 000 ₽
В стоимость включено все необходимое оборудование, обслуживание, доставка и монтаж/демонтаж.Получить комерческое предложение