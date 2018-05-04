Соединение двух и более локаций в телемост.

С минимальной задержкой и в высоком качестве свяжем несколько локаций аудио и видеосвязью. Делаем проекты с выездом съемочной группы и подключаем удаленных спикеров с использованием местного оборудования.

Один из последних проектов с телемостами - трансляция «Ночь Выборов», в рамках которого депутаты госдумы провели теледебаты между Москвой и Санкт-Петербургом.